Elazığ'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 3 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil aydınlatma direğine çarptı. Olayda 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FF 6323 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

