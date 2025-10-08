Elazığ'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 3 Yaralı

Elazığ'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FF 6323 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ