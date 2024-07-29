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Elazığ'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 1 Yaralı

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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Onbaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 16 JLA 53 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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