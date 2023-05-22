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Elazığ'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Elazığ'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çaydaçıra Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 FY 208 plakalı otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

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