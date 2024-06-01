Elazığ'da Otomobil Apartman Boşluğuna Düştü, 2 Kişi Yaralandı
Elazığ'da meydana gelen kazada, biri çocuk 2 kişi hafif yaralandı. Otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu apartman boşluğuna düştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da otomobilin apartman boşluğuna düşmesi sonucu meydana gelene kazada, biri çocuk 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza, merkez Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 81 AAB 112 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu apartman boşluğuna düştü. Kazada, biri çocuk 2 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ