Elazığ'da Otomobil Alev Alev Yanarak Küle Döndü

Elazığ'da gece saatlerinde alev alev yanan otomobil küle döndü.

Olay, Elazığ- Bingöl Karayolu Gülüşkür Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilden dumanların çıktığını gören sürücü aracı sağa çekerek indi. Otomobil kısa sürede yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Kovancılar ilçesinden itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi. - ELAZIĞ