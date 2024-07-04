Elazığ'da Otomobil Alev Alev Yanarak Küle Döndü
Elazığ-Bingöl Karayolu Gülüşkür Köprüsü üzerinde bir otomobil gece saatlerinde alev alev yanarak küle döndü. Sürücü aracı sağa çekerek indikten sonra otomobil kısa sürede yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.
Elazığ'da gece saatlerinde alev alev yanan otomobil küle döndü.
Olay, Elazığ- Bingöl Karayolu Gülüşkür Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilden dumanların çıktığını gören sürücü aracı sağa çekerek indi. Otomobil kısa sürede yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Kovancılar ilçesinden itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi. - ELAZIĞ