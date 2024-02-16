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Elazığ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaçları Devirerek Ters Döndü, 2 Kişi Ağır Yaralandı

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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybederek kaldırımdaki ağaçlara çarptı ve ters döndü. Kazada araçta sıkışan 2 kişi itfaiye yardımıyla kurtarıldı ancak ağır yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki ağaçları devirerek ters döndü. araçta sıkışan ve itfaiye yardımıyla kurtarılan 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.A. yönetimindeki 01 ARF 095 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaçlara çarptı. 5 ağacı deviren ve sağ arka tekerleği koparak ters dönen otomobilde bulunan sürücü O.A ile M.G. araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ağır yaralanan 2 kişi olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralıların, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, kaza yerinde inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Elazığ Trafik Kazaları 3.Sayfa Haberler

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