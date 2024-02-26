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Elazığ'da Otomobil Ağaçlara Çarptı: Sürücü Yaralandı

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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Olay Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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