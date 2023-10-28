Elazığ'da otodan hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Elazığ'da otodan hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Yankesicilik Büro Amirliği tarafından, kentte meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede Ataşehir Mahallesi Hacı Sadettin Efendi Bulvarı üzerinde gerçekleşen otodan hırsızlık olayının fail veya faillerinin tespit edilmesi amacıyla yapılan güvenlik kamerası ve saha çalışmaları sonucunda S.Y. (32) isimli şüpheli tespit edilerek yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ