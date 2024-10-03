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Elazığ'da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Elazığ'da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
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Elazığ-Bingöl karayolu Çağlar mevkiinde meydana gelen kaza sonucunda otomobil sürücüsü hafif yaralanırken, olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Çağlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç. idaresindeki 23 LT 607 plakalı otomobil ile F.T. yönetimindeki 23 K 5640 plakalı otobüs çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ç. hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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