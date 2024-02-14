Elazığ'da Otobüs Terminalinde Emniyet Kemeri Bilgilendirmesi

Elazığ'da polis ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, şoför ve yolcuları emniyet kemeri konusunda bilgilendirdi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin karıştığı trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarının azaltılması ve özellikle yolcuların emniyet kemeri kullanımında yaşanan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde emniyet kemeri takmanın insan hayatını koruması ve yasal zorunluluk olduğu konusunda otobüs şoförlerine, muavinlere ve yolculara bilgilendirme yapıldı. - ELAZIĞ