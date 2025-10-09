Haberler

Elazığ'da Otobüs Durağının Koruma Plakaları Hırsızlar Tarafından Çalındı

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Himikcansız mezrasında, hırsızlar tarafından vatandaşların otobüs duraklarında koruma sağlayan plakalar çalındı. Olay sonrası köylüler tepki gösterdi ve hırsızların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Olay, Baskil'e bağlı Himikcansız mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kara yolu üzerinde vatandaşların yağmur ve güneşten korunmaları amacıyla yapılan otobüs duraklarına ait koruma plakaları yerlerinden sökülerek çalındı. Köylüler yaşanan hırsızlık olayına tepki gösterirken, hırsızlık zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
