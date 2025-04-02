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Elazığ'da Otobüs Durağının Camları Kırıldı

Elazığ'da Otobüs Durağının Camları Kırıldı
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Elazığ'da üç kişi bir otobüs durağının camlarını tekme ve yumruklarla kırdı. Olay sonrası şüpheliler polis ekiplerinden kaçarken, anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Elazığ'da gece saatlerinde 3 kişi, bir otobüs durağının camlarını kırdı. Durağın camlarını tekme ve yumruklarla kıran şüpheliler olay yerine gelen polis ekiplerinden kaçarken, o anlar kameraya yansıdı.

Elazığ merkez Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağına 3 kişi tarafından zarar verildi. Çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntülerde 3 kişinin durağın camlarını tekme ve yumruklarla kırarak zarar verdikleri görüldü. Olayın ardından devriye gezen Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve bekçiler, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Polis ekiplerinin şüphelileri kovaladığı anlar da kameraya yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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