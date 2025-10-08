Haberler

Elazığ'da Otobüs Durağının Camı Kırıldı

Olay, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, yolda yürürken otobüs durağının camına tekme atarak kırdı. Cam parçaları yola savrulurken, şahıs bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
