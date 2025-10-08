Elazığ'da Otobüs Durağının Camı Kırıldı

Elazığ'da bir kişi, yol üstündeki otobüs durağının camını tekmeyle kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, yolda yürürken otobüs durağının camına tekme atarak kırdı. Cam parçaları yola savrulurken, şahıs bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ