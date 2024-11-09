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Elazığ'da Otluk Alanda Yangın: Köylüler Müdahale Etti

Elazığ'da Otluk Alanda Yangın: Köylüler Müdahale Etti
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Elazığ merkeze bağlı Yolüstü köyünde gece geç saatlerde çıkan yangın, köylülerin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptı.

Elazığ merkeze bağlı Yolüstü köyünde kurumuş otluk alanda çıkan yangın köylüler tarafından söndürüldü.

Olay, merkeze 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yolüstü köyü sınırları içerisindeki otluk alanda meydana geldi. Gece geç saatlerde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Köylülerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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