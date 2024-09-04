Elazığ'da otluk alanda yangın

ELAZIĞ - Elazığ'da otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Sarıbaşak Köyü'nde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle tüm alana yayıldı. Yangını söndürmek için bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve jandarma sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.