Elazığ'da Orman Yangınlarını Önlemek İçin Denetimler Yapıldı

Elazığ'da Orman Yangınlarını Önlemek İçin Denetimler Yapıldı
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde 9 şahsa toplam 26 bin lira para cezası uyguladı. 61 ekip ile gerçekleştirilen denetimlerde 34 piknik alanı ve 73 orman noktası kontrol edildi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından orman yangınlarının önlenmesi için denetimler devam ederken, yasağa uymayan 9 şahsa 26 bin lira idari para cezası verildi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde orman yangınlarının önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 61 ekip ve 299 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, 34 piknik ve mesire alanı ile 73 orman noktası kontrol edildi. Gerçekleştirilen denetimlerde 860 araç kontrol edilmiş, bin 580 kişiye orman yangınlarının önlenmesine yönelik bilgilendirme yapıldı. Yasağa aykırı hareket eden 9 şahsa toplam 26 bin 577 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Jandarma ekipleri tarafından denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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