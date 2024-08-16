Elazığ'da organize suç örgütüne operasyon: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından 3 gün önce açıklanan Elazığ merkezli organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-16" operasyonunda yakalanan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, elebaşılığını Ahmet Gülbasan isimli şahsın yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen planlı projeli soruşturma kapsamında, 13 Ağustos 2024'te yapılan "Kuyu-16" operasyonunda, yağma, silahlı tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, 6136 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu madde kullanmak, suç üstlenme ve azmettirme suçlarını işledikleri, anlaşmazlık çıkan şahıslar arasındaki konularda arabuluculuk yaptıkları ve anlaşmazlıkları baskı, cebir ve tehdit yoluyla kendi belirledikleri usul ve yöntem ile çözüme kavuşturdukları tespit edilen 17 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda fişek, bir miktar esrar maddesi ve sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - ELAZIĞ