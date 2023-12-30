Elazığ'da Operasyon: Hapis Cezalı 5 Kişi ve Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Yakalandı

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi ile uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2 şüpheli şahsın yapılan üst ve ikamet aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek, 18 parça halinde toplam 681,84 gram esrar maddesi ve 2 parça halinde toplam 6,55 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ayrıca, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından devam eden çalışmalarda dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay ceza alan 1 kişi, basit yaralama suçundan 7 ay ve 2 yıl arası ceza alan 3 kişi ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay ceza alan 1 kişi yakalandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 2 şüpheli şahıs ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 6 şüpheli şahıs tutuklanırken, 1 şüpheli şahsa adli kontrol kararı verildi. - ELAZIĞ