Elazığ'da 'Önce Yaya' uygulaması

ELAZIĞ - Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Önce Yaya' uygulaması yapıldı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 'Önce Yaya' temalı uygulama yapıldı. Şehir merkezinde yaya yoğunluğunun fazla olduğu 3 farklı noktada yapılan uygulamada, ihlal yapan araç sürücüleri ekipler tarafından ikaz edilerek, yaya geçitleri üzerinde önceliğin yayada olduğu konusunda bilinçlendirilme yapıldı.