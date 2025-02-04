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Elazığ'da Okul Servisi Kazası: 11 Yaşındaki Kız Öğrenci Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Okul Servisi Kazası: 11 Yaşındaki Kız Öğrenci Hayatını Kaybetti
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Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde bir okul servisinin çarptığı 11 yaşındaki Zeynep Akat hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Elazığ'da okul servisinin çarptığı 11 yaşındaki kız öğrenci hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.U. idaresindeki 23 S 0409 plakalı okul servisi, okula giden 11 yaşındaki Zeynep Akat'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük kız ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 11 yaşındaki öğrenci, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı öğrenci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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