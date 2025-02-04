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Elazığ'da Okul Önlerinde Jandarma Denetimi Yapıldı

Elazığ'da Okul Önlerinde Jandarma Denetimi Yapıldı
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, çocukların güvenliğini sağlamak ve suç oranını azaltmak amacıyla okul önlerinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. 72 ekip ve 289 personelle yapılan uygulamalarda, uyuşturucu, terör ve asayiş suçlarına karşı önlemler alındı.

Elazığ'da il jandarma komutanlığı ekiplerince okul önlerinde denetim gerçekleştirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan mevcut okul önlerinde çocuk ve gençlerin başta uyuşturucu maddeler olmak üzere, terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından korunmak, eğitim ve öğretimi güvenli bir ortamda sürdürebilmek, çocukların suça sürüklenmesini önlemek, okul servis araçlarını denetlemek ve mevcut huzur güven ortamının sağlanması amacıyla 56 asayiş timi, 9 jandarma trafik timi, 7 TEM, kaçakçılık, çocuk ve bot timi ekibi olmak üzere toplam 72 ekip 289 personelle Türkiye huzur güven uygulaması gerçekleştirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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