Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Okul Önlerinde Güvenlik Denetimleri Devam Ediyor

Elazığ'da Okul Önlerinde Güvenlik Denetimleri Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul önlerinde asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Denetimlerde 35 araç, 17 okul servisi ve 71 kişi kontrol edildi, 6 araca idari para cezası kesildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir eğitim öğretim yılı için okul önlerinde başlatılan asayiş uygulaması sürüyor.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çağındaki çocuk ve gençlerin olumsuz durumlardan, okul çevrelerindeki suç oranlarının azaltılması ve suçluların yakalanması için okul önlerinde asayiş ve narkotik ekipleri tarafından arama yapılırken, trafik ekipleri tarafından ise öğrenci servisleri denetlenerek şoförlere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Bu çerçevede Vali Tevfik Gür Ortaokulu, Halit Hoca İmam Hatip Ortaokulu, Aziz Gül Ortaokulu ve Atatürk Anadolu Lisesi okul önü ve çevresinde 8 ekip ve 18 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde 35 araç, 17 okul servisi ve 71 kişi denetlenirken, 6 araca ise idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin sıklıkla devam edeceği kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ekim ayı enflasyonu yıllık %48,58 oldu

Piyasaların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

 Kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye binası önünde ortalık karıştı

Kayyum atanan belediyenin önünde ortalık karıştı
İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı

İşte görevden alınan 3 başkanla ilgili suçlamalar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Cem Gölbaşı gözaltına mı alındı? Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı? Az önce deprem mi oldu? 4 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları! Bugün UEFA maçı var mı? Şirin Elmas Hanilçi olayı nedir? Şirin'i kim öldürdü? Masterchef 4 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te dün akşam kim gitti, eleme adayları kim? TÜİK EKİM AYI RAPORLARI! Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranı kaç oldu? 2024 aylık enflasyon oranı kaç oldu? KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA KASIM | Kira artış oranı yüzde kaç olacak? Kira zammı ne kadar? KASIM KİRA ARTIŞ ORANI 2024: Kira zammı ne kadar olacak? TEFE - TÜFE oranları ev/iş yeri kira zammı hesaplama ENFLASYON ARTTI MI? TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç arttı, ne kadar? Serkan Özcan kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Serkan Özcan kaç yaşında, nereli? Serkan Özcan biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.