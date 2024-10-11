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Elazığ'da Okul Önlerinde Güvenlik Denetimleri Devam Ediyor

Elazığ'da Okul Önlerinde Güvenlik Denetimleri Devam Ediyor
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, okul önlerinde yapılan denetimlerde 84 şahıs, 34 araç, 18 servis aracı ve 3 iş yerini kontrol etti. Denetimlerde idari para cezası uygulanan şahıs ve araçlar belirlendi.

Elazığ'da polis ekiplerince okul önlerindeki denetimler devam ediyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince çocukların eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik 9-10 Ekim 2024 günü il merkezinde 8 ekip ve 20 personel ile denetim gerçekleştirildi. Korgeneral Hulusi Sayın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, Yunus Emre İlkokulu, Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi, Kaya Karakaya Spor Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi, Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Harput Anadolu Lisesi, Hıdır Sever Anadolu Lisesi, Vali Muharrem Göktayoğlu Anadolu Lisesi, Kaya Karakaya Fen Lisesi ve Gazi Kamil Ayhan Ortaokulu okul önü ve çevresinde gerçekleştirilen uygulamada 84 şahıs, 34 araç, 18 servis aracı ve 3 iş yeri denetlendi. Yapılan denetimlerde 3 servis aracına ve okul çevresinde okul ile ilişkisi olmayan 3 şahsa idari para cezası uygulandı.

Okul önlerindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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