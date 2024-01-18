Elazığ'da okul önlerinde denetimler sürüyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan okul önlerindeki denetimler sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince çocukların eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. İl merkezinde 8 ekip ve 18 personel ile Hıdır Sever Anadolu Lisesi, Balakgazi Anadolu Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi önü ve çevresinde, şüpheli şahıslar, araçlar, servis araçları ve iş yerlerinde uygulama ve denetim yapıldı. Denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - ELAZIĞ