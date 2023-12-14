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Elazığ'da okul önlerinde denetim

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Elazığ'da polis ekiplerince okul önleri ve çevresinde denetim gerçekleştirildi.

Elazığ'da polis ekiplerince okul önleri ve çevresinde denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından çocukların, eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. İl merkezinde 8 ekip ve 18 personel ile Limak Ortaokulu, Atatürk İlkokulu, Hafız İmam Hatip Ortaokulu, 17 Kasım İlkokulu ve Şehit Nadir İpek Ortaokulu okul önü ve çevresinde, şüpheli şahıslar, araçlar, servis araçları ve iş yerlerinde uygulama ve denetim yapıldı. Denetimlerin devam edeceği kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Elazığ Çocuk Güvenlik 3. Sayfa Haberler

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