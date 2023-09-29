Elazığ'da okul önlerinde denetim

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince okul önlerinde denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince çocukların, eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şahıslara ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. İl merkezinde 8 ekip ve 19 personel ile Korgeneral Hulusi Sayın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Piyade Zafer Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi okul önü ve çevresinde gerçekleştirilen uygulamada; 83 şahıs, 35 araç, 19 servis aracı denetlendi. Yapılan denetimlerde 1 kişiye ehliyetsiz araç kullanmak suçundan, 1 araca 'Dur' ihtarına uymamak suçundan, 1 kişiye yetersiz ehliyet kullanmaktan, 1 kişiye muayenesiz araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin aralıksız süreceği kaydedildi. - ELAZIĞ