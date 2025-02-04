Elazığ'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 223 okul çevresi denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların, sömestr tatili sonrası eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede il genelinde 60 ekip ve 148 personel ile 223 okul ve çevresindeki şüpheli şahıslar, araçlar, metruk binalar, park, bahçe ve iş yerlerinde uygulama ve denetimler yaptı. Ayrıca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde okul servis araçları da denetlendi. Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 9 sürücüye cezai işlem uygulandığı bildirildi. - ELAZIĞ