Elazığ'da öğretmenler arasında 'Beni Cimer'e şikayet ettirdin' kavgası

Elazığ'da bir ilkokulda görevli kadın öğretmenin velileri yönlendirip kendisini Cimer'e şikayet ettirdiğini ileri sürdüğü meslektaşını öğrencilerin gözü önünde darp ettiği iddia edildi.

Olay, yaklaşık 1 ay önce Elazığ merkezde bulunan bir ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre, öğretmen S.B., A.Ö.'nün öğrencilerine 'Pisliksiniz, gerizekalılar, beyinsiz' şeklinde hakaretlerde bulundu. Veliler ve çocuklardan S.B.'nin öğrencilerine hakaret ettiğini öğrenen A.Ö., öğrencileri ile ders işlerken koridordan gelen bağrışma seslerinin ardından sınıfın kapısını açtı. İddiaya göre S.B., kendisini Cimer'e şikayet ettirdiği gerekçesiyle sınıfın önünde A.Ö.'yü saçından tutup darp etmeye çalıştı. Kavga diğer öğretmenlerin araya girmesi ile sonlandı. A.Ö., Fırat Üniversitesi Hastanesine giderek darp raporu aldıktan sonra S.B. hakkında şikayetçi oldu.

A.Ö. polise verdiği ifadede, "S.B. ile aynı okulda görev yapıyoruz. S.B. öğrencilerime 'Pisliksiniz, gerizekalılar, beyinsiz, beyninize tüküreyim' şeklinde söylemlerde bulunmuş. Bunu ben öğrenci ve velilerimden öğrendim. Ben şahsen bir karşılık vermedim ve aramızda konuşma da olmadı. Olaydan sonra saat 11.00 sularında okulun içinde sınıfta olduğum esnada koridordan büyük bir bağrışma sesi gelince kapıya ne olduğunu anlamak için yöneldim. O esnada S.B., herhangi bir şey söylemeden benim saçıma yapıştı. Şahıs beni tutarak çekmeye çalıştı. Ben öğrencilerimin yanında bu olay yaşanmasın diye çıkmaya çalıştım. Şahıs hala beni saçlarımdan tutup çekmekteydi. Şu an ne söylediğini hatırlamıyorum. Sesleri duyan diğer öğretmen arkadaşlar araya girerek bizi ayırdı. Olayın ardından kendi imkanlarımla Fırat Üniversitesi Hastanesine gidip darp raporu aldım ve sonra polis merkezine geldim. Şahsın yapmış olduğu davranıştan dolayı velileri yönlendirmem kesinlikle doğru değildir. Bu olay bundan dolayı meydana gelmiştir. Konu ile ilgili olarak beni öğrencilerimin önünde darp eden ve cep telefonuma zarar veren S.B. hakkında davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Konu ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirildi. - ELAZIĞ