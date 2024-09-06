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Elazığ'da Öğretmenin Soluk Borusuna Yiyecek Kaçması Sonucu Hayatını Kaybetmesi

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Elazığ Hankendi Ortaokulu'nda görevli bir öğretmen, soluk borusuna yiyecek kaçması sonucu hayatını kaybetti. Öğretmenin 3 gün boyunca okula gitmemesi üzerine yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Yapılan otopsi sonucunda öğretmenin soluk borusuna yemek kaçtığı ve 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Elazığ'da bir öğretmen, soluk borusuna yiyecek kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ Hankendi Ortaokulunda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni 28 yaşındaki Nurullah Kaya, 3 gün boyunca okula gitmedi. Kaya'ya ulaşılamaması üzerine yakınları öğretmenin tek kaldığı evine gitti. Çilingir yardımı ile kapının açılmasının ardından Kaya'nın yerde hareketsiz yattığı görüldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk belirlemede Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın Fırat Üniversitesinde Hastanesinde yapılan otopsisinde ilk belirlemelere göre soluk borusuna yemek kaçtığı ve 3 gün önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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