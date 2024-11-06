Elazığ'da Öğrenciyi Boğulmaktan Kurtaran Öğretmen
Elazığ'da bir ortaokul öğrencisi, ders sırasında boğazına cisim kaçması sonucu nefes alamaz hale geldi. Öğretmen Cihan Demir'in uyguladığı heimlich manevrası sayesinde öğrenci kurtarıldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Elazığ'da ders sırasında bir öğrenci, boğazına cisim kaçması sonucu nefes alamaz duruma geldi. Öğretmenin heimlich manevrası sayesinde öğrenci, boğulmaktan kurtuldu.
Olay, dün öğle saatlerinde Ulukent Mahallesi'nde bulunan Gazi Kamil Ayhan Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir öğrencinin nefes borusuna ders sırasında cisim kaçtı. Öğrencinin nefes alamadığını fark eden öğretmen Cihan Demir, hemen heimlich manevrası uygulamaya başladı. Öğrencinin boğazına kaçan cisim, Demir'in heimlich manevrası sonucu çıktı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ