Elazığ'da Öğrenciyi Boğulmaktan Kurtaran Öğretmen

Elazığ'da ders sırasında bir öğrenci, boğazına cisim kaçması sonucu nefes alamaz duruma geldi. Öğretmenin heimlich manevrası sayesinde öğrenci, boğulmaktan kurtuldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Ulukent Mahallesi'nde bulunan Gazi Kamil Ayhan Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir öğrencinin nefes borusuna ders sırasında cisim kaçtı. Öğrencinin nefes alamadığını fark eden öğretmen Cihan Demir, hemen heimlich manevrası uygulamaya başladı. Öğrencinin boğazına kaçan cisim, Demir'in heimlich manevrası sonucu çıktı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ