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Elazığ'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet İlkokulunda öğretim gören 30 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Öğrencilere trafik dedektif kartı, kırmızı düdük ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Trafik Dedektifleri Projesi sürdürülüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından Cumhuriyet İlkokulunda öğretim gören 30 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Ayrıca öğrencilere trafik dedektif kartı, kırmızı düdük ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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