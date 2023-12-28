Elazığ'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Trafik Dedektifleri Projesi sürdürülüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından Cumhuriyet İlkokulunda öğretim gören 30 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Ayrıca öğrencilere trafik dedektif kartı, kırmızı düdük ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - ELAZIĞ