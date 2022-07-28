Elazığ'da öğrencilere trafik eğitimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da öğrencilere trafik eğitimi

Elazığ'da öğrencilere trafik eğitimi

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aziz Gül Orta Okulunda eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi. Eğitimde ekipler tarafından öğrencilere, trafik dedektifleri ve öğrencilerin trafik bilinci gelişimi uygulamalı olarak gösterilirken, okul müdürü ve öğretmenlere bilgilendirici broşür dağıtıldı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title