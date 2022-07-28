Elazığ'da öğrencilere trafik eğitimi Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi. Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi. Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aziz Gül Orta Okulunda eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi. Eğitimde ekipler tarafından öğrencilere, trafik dedektifleri ve öğrencilerin trafik bilinci gelişimi uygulamalı olarak gösterilirken, okul müdürü ve öğretmenlere bilgilendirici broşür dağıtıldı. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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