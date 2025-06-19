Elazığ'da Odunlukta Yangın: Bir Yaralı

Elazığ'da odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hicret Mahallesi Öküzgözü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin odunluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Odunluğun sahibi R.K. yangını söndürmeye çalışırken yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını eve sıçramadan kısa süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ