Elazığ'da Odunlukta Yangın: Bir Yaralı

Elazığ'da Odunlukta Yangın: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Hicret Mahallesi'nde bir evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangını söndürmeye çalışan odunluğun sahibi R.K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hicret Mahallesi Öküzgözü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin odunluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Odunluğun sahibi R.K. yangını söndürmeye çalışırken yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını eve sıçramadan kısa süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Sevenleri cenazeye akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool'un genç yeteneği tatil için Bodrum'u seçti! Ödediği hesap çok konuşuldu

Ünlü futbolcunun Bodrum'da ödediği hesap dudak uçuklattı
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
Son şampiyondan Nico Williams bombası

Son şampiyondan Nico Williams bombası
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
Filistinli Araştırmacı Yazar Muin Naim: İran'dan sonra hedef Türkiye olacak

Canlı yayında açıkça ifade etti: İran'dan sonra hedef Türkiye'dir
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na verilen cezanın perde arkası ortaya çıktı

Ünlü oyunculara verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.