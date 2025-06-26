Elazığ'da Odunluk Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da Odunluk Yangını Kontrol Altına Alındı
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Elazığ'ın Sanayi Mahallesi'nde çıkan odunluk yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Elazığ'da çıkan odunluk yangını, ekipler tarafından söndürüldü.

Olay, merkez Sanayi Mahallesi Levent Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 bina arasında bulunan odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların çıktığı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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