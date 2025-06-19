Elazığ'da Odunluk Yangını: 1 Yaralı

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Elazığ'da Odunluk Yangını: 1 Yaralı
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Elazığ'ın Hicret Mahallesi'nde bir evin odunluğunda çıkan yangında, yangını söndürmeye çalışan bir kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da odunluk yangını: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hicret Mahallesi Öküzgözü Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin odunluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Odunluğun sahibi R.K. yangını söndürmeye çalışırken yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını eve sıçramadan kısa süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - 3.Sayfa
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