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Elazığ'da Nisan Ayında 241 Trafik Kazası Meydana Geldi

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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayımlanan trafik istatistik bültenine göre, Elazığ'da nisan ayında meydana gelen 241 trafik kazasında 155 kişi yaralandı. Kazaların çoğunluğu maddi hasarlı olup, sürücü hataları arasında araç hızını yol şartlarına uydurmamak, geçiş önceliğine uymamak ve alkollü araç kullanmak yer almaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayımlanan trafik istatistik bülteninde, Elazığ'da nisan ayında meydana gelen 241 trafik kazasında 155 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Elazığ'da nisan ayında 241 trafik kazası meydana geldi. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 241 kazada 155 kişi yaralandı. Kazaların 99'u yaralanmalı olurken, 142'si ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek." - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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