Elazığ'da mutfaktan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü
Elazığ'ın Sarayatik Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst dairenin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Evdekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti.
Elazığ'da mutfaktan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Yangın, Sarayatik Mahallesi Meydancık Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın en üst dairenin mutfağında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden evdekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek daha fazla yayılmadan söndürdü. - ELAZIĞ