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Elazığ'da Motosikletlilere Sıkı Denetim Yapıldı

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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik yoğun trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde ehliyetsiz, kasksız ve plakasız motosiklet kullanan sürücülere ceza kesilirken, birçok motosiklet trafikten men edildi.

Elazığ'da motosikletlilere sıkı denetim

ELAZIĞ - Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, motosiklet ve sürücülerine yönelik trafik denetimi yaptı. Şehir merkezinin birçok noktasında yapılan uygulamalarda yüzlerce motosiklet denetlendi. Denetimde ehliyetsiz, kasksız ve tescilli motosikleti plakasız kullanmak olmak üzere birçok maddeden kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. Ayrıca yaklaşık 20 motosikletin ise trafikten men edildiği öğrenildi.

Denetimlerin süreceği bildirildi.

Elazığ'da Motosikletlilere Sıkı Denetim Yapıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - 3.Sayfa

Yerel Haberler Motosiklet Politika Güvenlik Olaylar 3-sayfa Elazığ trafik Hukuk

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