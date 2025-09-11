Elazığ'da Motosikletin Yayaya Çarpması Sonucu İki Yaralı

Elazığ'da yayaya çarpan motosiklet devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kültür Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 AEU 143 plakalı motosiklet, cadde üzerinde bir yayaya çarptı. Kazada devrilen motosiklette sürücü ile kadın yaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ