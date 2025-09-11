Haberler

Elazığ'da Motosikletin Yayaya Çarpması Sonucu İki Yaralı

Elazığ'da Motosikletin Yayaya Çarpması Sonucu İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da oluşan kaza nedeniyle bir motosiklet, yayaya çarparak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ve kadın yaya yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da yayaya çarpan motosiklet devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kültür Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 AEU 143 plakalı motosiklet, cadde üzerinde bir yayaya çarptı. Kazada devrilen motosiklette sürücü ile kadın yaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim

Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hikmet Karaman'dan sürpriz imza

Hikmet Karaman'dan sürpriz imza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.