Elazığ'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Elazığ'da motosikletin çarptığı 40 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Ö.F.E. idaresindeki 23 AGD 049 plakalı motosiklet, Yeşilkent ışıklar istikametine seyir halindeyken cadde üzerinde yolun karşısına geçmekte olan Hava Danışman'a (40) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet yaya kaldırımına çıktı. Kazada hem sürücü E. hem de yaya Danışman yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Danışman, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı