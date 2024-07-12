Elazığ'da motosikleti üzerine uzanarak kullanan şahıs trafiği tehlikeye attı
Elazığ'ın Zafran Mahallesi'nde bir kişi, yarı çıplak şekilde motosikletle yola çıkarak üzerine uzandı ve trafiği tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ'da motosikleti üzerine uzanarak kullanan şahıs canını hiçe sayarken trafiği de tehlikeye attı.
Olay Zafran Mahallesi'nde toplu konutlar civarında yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, yarı çıplak şekilde motosikletle yola koyuldu. Bir süre sonra motoru üzerine uzanarak kullanan şahıs bir yandan canını tehlikeye atarken bir yandan da trafiği tehlikeye attı. Şahıs bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ