Elazığ'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı

Elazığ'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı
Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya motosikletin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği öğrenilemeyen yaya, yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
