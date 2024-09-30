Elazığ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Elazığ'da motosiklet ile otomobilin çarpışmasını sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaz Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ