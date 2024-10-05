Elazığ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Elazığ'da motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza önceki gün Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan otomobile ara yoldan çıkan motosiklet çarptı. Çarpmanın ardından araçtan inen vatandaşlar, motosikletin üzerinde bulunan gençlerin durumunu kontrol etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ