Elazığ'da Motosiklet Taşıma Çabası Kaydedildi

Elazığ'da bir şahıs arızalanan motosikleti, başka bir motosikletin üzerine koyarak taşımaya çalıştı.

Olay, Sürsürü Mahallesin'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs arızalanan motosikleti kendi motosikletinin üzerine koyarak taşımaya çalıştı. Bir süre uğraşan şahıs bir türlü başarılı olamadı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - ELAZIĞ