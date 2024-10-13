Elazığ'da Motosiklet Taşıma Çabası Kaydedildi
Elazığ'da bir kişi, arızalanan motosikletini başka bir motosikletin üzerine koyarak taşımaya çalışırken görüntülendi. Uğraşlarına rağmen başarılı olamayan şahsın çabası, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Elazığ'da bir şahıs arızalanan motosikleti, başka bir motosikletin üzerine koyarak taşımaya çalıştı.
Olay, Sürsürü Mahallesin'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs arızalanan motosikleti kendi motosikletinin üzerine koyarak taşımaya çalıştı. Bir süre uğraşan şahıs bir türlü başarılı olamadı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - ELAZIĞ