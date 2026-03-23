Motosiklet sürücüsünün tehlikeli anları kameraya yansıdı

Elazığ'da bir motosiklet sürücüsünün akan trafikte tehlikeli hareketleri, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Zübeyde Hanım Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, minibüs ve otomobilin arasından geçerek yürekleri ağza getirdi. Akan trafikte hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücünün o anları ise bir aracın kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı