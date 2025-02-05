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Elazığ'da Motosiklet Sürücüsünden Şaşırtan Yardım

Elazığ'da Motosiklet Sürücüsünden Şaşırtan Yardım
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Elazığ'da bir motosiklet sürücüsü, seyir halindeki başka bir motosikleti ayağı ile ittirerek ilerletti. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Elazığ'da bir motosiklet sürücüsünün, başka bir sürücüsüne yaptığı yardım görenleri şaşırttı. Motosiklet sürücüsünün seyir halinde olan başka bir motosikleti ayağı ile ittirerek ilerlettiği anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası tespit edilemeyen bir motosiklet sürücüsü, seyir halinde olan başka bir motosikleti ayağı ile ittirerek ilerletti. Motosikletin ayakla ittirilerek ilerlemesine tanık olan vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. İki motosiklet sürücüsü, bu davranışlarıyla trafikte kazaya davetiye çıkardı.

Motosiklet sürücülerinin tehlikeli yolculuğu trafikteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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