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Elazığ'da Motosiklet-Kepçe Çarpışması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Motosiklet-Kepçe Çarpışması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Elazığ - Bingöl karayolu Yeniköy mevkisinde meydana gelen kazada, Mevlüt Polat idaresindeki motosiklet ile kepçe çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Elazığ'da kepçe ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ -Bingöl karayolu Yeniköy mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Polat (44) idaresindeki 23 KB 399 plakalı motosiklet ile karşı taraftan Karakoçan istikametine seyir halinde olan kepçe çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Mevlüt Polat'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Polat kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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