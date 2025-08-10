Elazığ'da Motosiklet Kazası: Yolcu Havaya Uçtu

Elazığ'da Motosiklet Kazası: Yolcu Havaya Uçtu
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletin yolcusu, çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya uçarak yere düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da hafif ticari araca çarpan motosikletteki yolcu, metrelerce havaya uçarak üç takla atıp yere düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün, Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.O. idaresindeki 27 AJA 120 plakalı motosiklet, Ş.Ç. yönetimindeki 47 ACK 364 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada motosikletin arkasında bulunan yolcu M.O.Y., çarpışmanın ardından havaya uçarak üç takla atıp yere düştü. Kazada 2'si ağır toplam 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
