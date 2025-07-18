Elazığ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Elazığ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da meydana gelen kazada, kontrolsüz bir şekilde caddeye çıkan motosiklet otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralanırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi Kuvayımilliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobili kontrolsüz şekilde caddeye çıkınca duramayan motosiklet, devrildikten sonra araca çaptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı

TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tunceli Valisi Aygöl'ün esnaf ziyaretine damga vuran an! Korumanın bakışlara dikkat

Valinin esnaf ziyaretine damga vuran an! Korumanın bakışlara dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.